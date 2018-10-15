Hristiyan kadın 'İslam'a hakaret' ettiği iddiasıyla idam edilecek

Hristiyan Asya Bibi "İslam'a hakaret" ettiği gerekçesiyle Pakistan'da idam cezası infaz edilecek ilk kişi olacak.

Hristiyan Asya Bibi, "İslam'a hakaret" 'suçundan' ölüm cezasına çarptırıldı. Bibi'nin ölüm cezası kararında ise iddiların absürt ve yargılanmanın adaletsiz olduğu tepkileri geliyor.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, İş yerindeki 4 kadının kendi aralarındaki uyuşmazlığı nedeniyle bu iddiaların ortaya atıldığı söylenirlen yaşanan olayın Bibi'nin Hristiyan olması nedeniyle su verilmediğinden ötürü çıktığı öne sürülüyor.

Kararı değerlendiren kişiler Pakistan'da din ile duygusal bir ilişki olduğunu ve bu yüzden sığ bir bakış açısına sahip olunduğu eleştirisinde bulunuyor.