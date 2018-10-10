10 Ekim 2018 15:24

ABD'den son dakika Cemal Kaşıkçı teklifi

ABD'den son dakika Cemal Kaşıkçı teklifi
ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: "Suudi Arabistan yardım isterse İstanbul'a FBI ekibi yollayabiliriz!"
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ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamasına dair, "Suudi Arabistan yardım isterse Türkiye'ye FBI heyeti gönderebiliriz açıklamasında" bulundu.


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