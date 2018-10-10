ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamasına dair, "Suudi Arabistan yardım isterse Türkiye'ye FBI heyeti gönderebiliriz açıklamasında" bulundu.
10 Ekim 2018 15:24
ABD'den son dakika Cemal Kaşıkçı teklifi
ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: "Suudi Arabistan yardım isterse İstanbul'a FBI ekibi yollayabiliriz!"
ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamasına dair, "Suudi Arabistan yardım isterse Türkiye'ye FBI heyeti gönderebiliriz açıklamasında" bulundu.
Çok Okunanlar
-
ABD'den son dakika Cemal Kaşıkçı teklifi
-
Lavrov'dan İdlib açıklaması!
-
Papa: Kiralık katil tutmaya benziyor
-
Bangladeş'te eski bakan dahil 19 kişi idam edilecek
-
Ronaldo avukatlarına itiraf etti: Bitince özür diledim
-
'Suudi gazeteci hayatta ve rehin tutuluyor'
-
NATO dev tatbikat için hazırlanıyor
-
Washington Post'tan bomba Kaşıkçı iddiası! ABD istihbaratı...
-
Japonya'dan Arakanlı Müslümanlar için çağrı
-
Berlin'de dizel motorlu araçlara kısmi yasak