Merkel ve Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel ortak basın toplantısı düzenledi.

Can Dündar kararını verdi

Gazetecilerden yöneltilen Can Dündar sorusu üzerine Erdoğan: "Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. Biz Almanya'ya ile suçluların iadesi anlaşmasını yapmış bir ülkeyiz. İadesini istemek en doğal hakkımızdır." dedi.

Erdoğan-Merkel toplantısında gerginlik

Angela Merkel'in konuşmasından satırbaşları;

İnsanların tüm çıkarlarını koruduğumuzu, ayrımcılığa uğramadan burada barışçıl bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yaptığımızı söyledim. Elbette camilere yönelik saldırılar kabul edilemez. Camilere karşı saldırılara tavır almaktayız. Yabancı düşmanı saldırının 25’inci yıl dönümünde kendim de orada bulundum. Biz kesinlikle her türlü güvenlik önlemini alarak güven ortamını daha da sağlamlaştırmak istemekteyiz. Son yıllarda malum bazı köklü karşıtlıklar olmuştur. Farklı görüşmelerimiz olmuştur. Basın özgürlüğü gibi konular olmuştur. Son derece somut durumların da çözüme ulaşması bizi mutlu etti. Halen Alman vatandaşı olarak tutuklu olan bir takım insanlar var. Bu konuda da bir çözüm bulunması için katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yarın tekrar görüşmemiz olacak. Bu konuları da ele alacağız. Almanya olarak istikrarlı bir Türkiye olsun istemekteyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

4 yılı aşkın bir sürenin ardından bu defa cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya’da bulunuyorum. Değerli dostum sayın Steinmeier’e nazik daveti için özellikle teşekkür ediyorum. Gerek sayın cumhurbaşkanı, gerekse sayın şansölye nezdinde tüm alman makamlarına misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Almanya ekonomi ve enerji bakanı, Ekim ayında kalabalık bir iş heyetiyle ülkemizi ziyaret edecek. Karşılıklı yakaladığımız bu ivmenin korunmasından, güçlendirilmesinden yanayız. Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan mekanizmaları işler kılma noktasında fikir birliğine vardık. İkili ilişkilerimize dair konuları ele alma fırsatı bulduk. Kendileriyle yarın sabah bir araya gelerek etraflıca bu konuları görüşme fırsatı bulacağız.

FETÖ ve PKK sorusu

Merkel: PKK, Almanya'da yasaklanmıştır. Bugün ayrıntıları ele almadık ama daha önce ele almıştık. FETÖ konusunda Türkiye'nin tabii ki savlarını ciddiye alıyoruz ama daha çok nesnel bulguya ve kanıta ihtiyacımız var. Almanya'da da aranan kişiler var.

Erdoğan: İsimlerine varıncıya kadar binlerce PKK mensubu Almanya'da bulunuyor. FETÖ'ye gelince, yüzlerce mensubu burada bulunuyor. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var.

CAN DÜNDAR SORUSU

MERKEL: Tamamen kendisi karar verdi. Çok net bir şekilde kendi kararıdır. Çok sayıda gazeteci burada bulunuyor. Can Dündar'ın kendisi katılmama kararı verdi, kendisinin durumu ile ilgili Türkiye ve aramızda farklı görüşler var.

ERDOĞAN: Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, aradaki bir boşluğu fırsat bilip kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Şu anda bu kişi mahkumdur, ajandır, devletin sırrını ifşa etmiştir.

Biz Almanya'ya ile suçluların iadesi anlaşmasını yapmış bir ülkeyiz. İadesini istemek en doğal hakkımızdır.