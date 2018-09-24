Dang humması 71 can aldı

Tayland'da 71 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel basının Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, ocak ayından bu yana 27 bölgede 57 bin 129 dang humması vakası görüldü.

Dang humması teşhisi konulan 71 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu yılki dang humması kaynaklı ölümlerin, geçen yıla göre yüzde 50 arttığı belirtildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

DANG HUMMASI NASIL BULAŞIR?

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Örgütünün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:

* Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom

* Klasik Dang ateşi

* Dang hemorajik ateşi

* Dang şok sendromu

* Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir.

Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:

* Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,

* Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,

* Kas ve eklem ağrıları,

* Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması…),

* Aynı yer ve zamanda Dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü,

* Endemik bölgeye seyahat öyküsü,

DANG HUMMASI TEDAVİSİ

Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konur. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Dang hastalarında HIV tarama testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Hastalığa özel bir tedavi yoktur. Semptomlara yönelik tedavi uygulanır.

HANGİ ÜLKELER RİSKLİ?

Dang hastalığı birçok ülkede, Doğu Akdeniz, Afrika, Hindistan ve Uzakdoğu’da ayrıca Hawai ve Karayip adalarında, kısmen Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletleri ve Avustralya’da görülmektedir. Türkiye’ye komşu Ortadoğu ülkelerinde Dang virüsü 1 ve 2 serotipleri bulunmaktadır. Buralara seyahat edecek yolcular için risk mevcuttur. Yıl boyunca vakalar görülmekle birlikte, vaka yoğunluğu yağışın bol olduğu yıllarda artmaktadır.