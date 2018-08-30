BM'den İdlib uyarısı: Oraya taşabilir

BM Suriye daimi temsilcisi Staffan de Mistura ,Rusya, İran ve Türkiye'ye İdlib'de askeri bir tırmanıştan kaçınmak için daha fazla çaba gösterme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler(BM) Suriye daimi temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin operasyon hazırlığı yaptığı İdlib'le ilgili "Yenilgiye uğratılması gereken yaklaşık 10 bin El Nusra ve El Kaide teröristi var. Mükemmel bir fırtına yaşanabilir. Gerilim İdlib ve Suriye'nin dışına taşabilir" uyarısında bulundu.

Gazete Duvar'de yer alan habere göre, Suriye ordusunun yaklaşan İdlib operasyonu öncesinde Birleşmiş Milletler’den (BM) yeni bir uyarı geldi. BM’nin Suriye temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’de potansiyel olarak ‘mükemmel bir fırtına’nın yaşanacağını, gerilimin İdlib ve Suriye’nin ötesine taşınma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. BM yetkilisi, sivillerin bölgeden çıkarılması için insani koridor açılması çağrısında bulundu.

"Her iki taraf da kimyasal silah kullanabilir"

De Mistura’nın ‘İdlib’de yenilgiye uğratılması gereken yaklaşık 10 bin El Nusra ve El Kaide teröristi bulunduğuna’ dair sözleri dikkat çekti. De Mistura, her iki tarafın da kimyasal silah kullanabileceğini söyledi.

Rusya, İran ve Türkiye'ye çağrı

BM Temsilcisi Rusya, İran ve Türkiye’ye İdlib’de askeri bir tırmanıştan kaçınmak için daha fazla çaba gösterme çağrısı yaptı.