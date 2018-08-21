AB yetkilisi: 'Türkiye için adres IMF'

Almanya'da Türkiye'ye mali yardım önerisine ilişkin tartışmalar devam ederken, AB Komisyonu yetkilisi Günther Oettinger, gerekiyorsa mali yardım için 'doğru adresin IMF' olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, AB bütçesinden Türkiye'ye doğrudan yardım yapılmasını reddetti.

DW Türkçe'nin haberine göre Oettinger, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Almanya'dan Türkiye'ye de yardım yapılmasının söz konusu olmadığına işaret etti.

Oettinger, yardım için 'doğru adresin Uluslararası Para Fonu (IMF)' olduğunu belirterek Ankara'nın gerekiyorsa 'dramatik gelişmeler ve ciddi durumlar' için kurulan IMF'ye başvurması gerektiğini söyledi.

'ANKARA DOĞRU BİR SİYASET İZLEMELİ'

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Oettinger, Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Ne yazık ki geçen yıllarda Türkiye'nin AB yolunda ilerleme değil gerileme kaydettiğini tespit etmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.



AB'nin ABD'nin aksine daha 'dostça ve adil' davrandığını belirten Oettinger, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamadığını hatırlattı.

Türkiye'deki ekonomik krizin aşılması için öncelikle 'Ankara'nın doğru bir siyaset' izlemesi gerektiğini ifade eden Oettinger, bu çerçevede Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, faiz politikalarında değişiklik ve ekonomik sübvansiyonlar gibi Türk hükümetinin yeniden güven yaratacak önlemler almasının öneminin altını çizdi.