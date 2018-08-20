Lavrov: Türkiye’yle Suriye hakkında görüşmelerimiz olacak

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın zamanda Türkiye’yle Suriye hakkında görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türk mevkidaşlarımız ile gelecek günlerde İdlib konusu da dahil olmak üzere Suriye hakkında görüşmelerimiz olacak" dedi.

Lavrov bu ifadeleri, Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, yakın zamanda Türkiye ile İdlib konusunda, yani buradaki El Nusracıları muhaliflerden ayırma konusunda bir anlaşmaya varmayı umduklarını da belirtti.

'ASTANA GARANTÖRÜ OLAN TÜRKİYE'YLE GÖRÜŞMELERİMİZ GÜNLÜK BAZDA DEVAM EDİYOR'

Lavrov, Türkiye'yle görüşmelerde İdlib konusunda bir ilerleme sağlanıp sağlanmasığı sorusu karşısındaysa şunları söyledi:

"İran gibi Astana sürecinin garantör ülkesi olan Türkiye'yle, telefon görüşmeleri ve şahsi görüşmeler de dahil olmak üzere, temaslarımız günlük bazda devam ediyor. Yakın zamanda da Türk meslektaşlarımızla yeni görüşmeler yapmamız planlandı.

"‘ÇAVUŞOĞLU İLE İDLİB'DEKİ GRUPLARIN AYRILMASININ ÖNCELİK OLDUĞU KONUSUNDA ANLAŞTIK'

Rus Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

"Türk meslektaşlarımız (İdlib'de) 12 gözlem noktası kurunca buradaki durum biraz yatıştı. Fakat sonra El Nusra Cephesi (yeni ismiyle Fetih el Şam) ve diğerleri, bu (İdlib'deki) gerilimi azaltma bölgesinden, hem Suriye ordusunu hedef almaya hem de Rusya'nın Hmeymim'deki hava üssüne insansız hava araçlarıyla saldırma girişimlerinde bulunmaya başladı. Buna bir son verilmesi gerekiyor. Kısa bir süre önce (13-14 Ağustos'ta) Ankara'daydım. Burada Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'yla, krizin çözülmesi konusunda işbirliği yapmaya hazır olan silahlı grupların El Nusra'dan ayrılmasının öncelik olduğu konusunda anlaştık. Yakında (Türkiye ile) bu konu hakkındaki konuşmalarımızı devam ettirmemizi umduğum gibi, bir anlaşmaya da varmamızı umuyorum."

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov da benzer bir açıklama yapmıştı. "Yakın zamanda Türk tarafı ile çok yoğun ve önemli temaslarımız olacak" diyen Bogdanov bu görüşmelerin içeriğiniyse paylaşmamıştı.

İdlib'de, Astana süreci kapsamında Suriye'de oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesinden biri yer alıyor. Burada güvenliği, 12 kontrol noktasında görev yapan Türk gözlemciler sağlıyor.

Suriye'de, ordunun kontrolü yeniden ele geçirdiği pek çok kent ve kasabasındaki militanlar aileleriyle birlikte İdlib'e tahliye edilmişti.