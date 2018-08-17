Kremlin'den Türkiye sorusuna yanıt

Kremlin ‘Putin ile Merkel Türkiye'ye maddi yardımı mı konuşacak?' sorusuna yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yapacağı görüşmede Türkiye'ye maddi yardım konusunun ele alacağını düşünmediğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov'a Putin ile Merkel'e Türkiye'ye maddi yardım konusunun ele alınıp alınmayacağı soruldu.

Peskov "Bu konunun ele alınacağını düşünmüyorum. Bunun Türkiye ile görüşülmesi gerek, Türkiye olmadan nasıl konuşulabilir ki?" yanıtını verdi.

‘PUTİN İLE MERKEL, ORTAK PROJELERİ GÖRÜŞECEK'

Peskov, bir gazetecinin Türkiye'nin Moskova ve Berlin'e böyle bir talepte bulunmuş olabileceği yorumu karşısında da "Bu konunun görüşmedeki ana gündem olacağını düşünmüyorum" dedi ve yarın yapılacak görüşmede de üçüncü tarafların tehdit ettiği ortak projeler, Ukrayna ve Suriye'deki durumun ele alınacağını belirtti.

ABD basınında yer alan ve Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Temmuz'da Finlandiya'da yapılan zirvede İran güçlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini ele aldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yapmayı da reddeden Peskov, "Zirvede konuşulanları aktardık. Bunlara ekleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

BOLTON VE PATRUŞEV, YENİ BİR PUTİN-TRUMP ZİRVESİNİ Mİ GÖRÜŞECEK?

Peskov Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev arasında yapılacak görüşmede Putin ile Trump'ın olası yeni görüşmesini ele alacakları yönündeki soruyu ise "Bilmiyorum, buna cevap veremem. Görüşmelerini bekleyelim" ifadeleriyle cevapsız bıraktı.