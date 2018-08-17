Çin'den Türkiye açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye destek açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecektir" denildi.

Geçtiğimiz gün, Çin hükümetince yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı kitapta, ABD'nin tek taraflı başlattığı ticari ihtilaf ve savaşların galibinin olmayacağı vurgulanmış, Çin'in, Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirip çok taraflı ticaret sisteminin daha açık, kapsayıcı, paylaşımcı, dengeli ve ortak kazanca dayalı bir doğrultuda gelişmesini sağlamayı hedeflediği yer almıştı.