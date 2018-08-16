Türkiye’nin yanlış bir davranışı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Biz ABD’ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi? Dostane yaklaşırlarsa bu gerginliğe de gerek yok. ABD bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. ABD ile sorunları çok kolay çözebiliriz ama ABD’nin şu anki anlayışıyla değil” dedi.
16 Ağustos 2018 22:04
Çavuşoğlu: ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.
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