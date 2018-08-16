ABD Hazine Bakanı: Yeni yaptırımlar hazır

Bloomberg haber ajansında yayımlanan haber sonrası ABD Doları, Türk Lirası karşısında yükselişe geçti. Dolar/TL paritesi yeniden 5,91'i aştı. Ancak daha sonra yeniden 5.90'ın altına indi.

Bloomberg'de yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugünkü kabine toplantısında Türkiye'nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktığını söylediği belirtildi. Trump, Türkiye için bir kişinin adını vermediği bir ülkede serbest bırakılmasını sağladığını ancak buna rağmen Brunson'ın serbest bırakılmadığını söyledi.

Trump: Erdoğan bana geldi

Bloomberg'un haberinde, Trump'ın, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) birisini bir yerden çıkartmak konusunda konusunda yardıma ihtiyacı vardı, bana geldi. Harika pastörümüzü ise tutmak istiyorlar. Adil değil. Doğru değil" dedi. Trump daha sonra Mnuchin'e yaptırımlar konusundaki son durumu sordu.

Mnuchin de, "Bazı kabine üyelerine yaptırım uygulamaya koyduk. Eğer (Brunson'ı) hızlı bir şekilde serbest bırakmazlarsa, sizinle de birlikte çalışarak, daha fazlasının yapılması konusunda neler yapılacağını planlıyoruz" dedi.

Trump, kabine toplantısında herhangi bir ülke adı ya da detay vermedi. Ancak daha önce ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın İsrail'de tutuklu bulunan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması için devreye girdiği öne sürülmüştü.