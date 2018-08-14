Brunson ziyareti sonrası açıklama: Sonuçlandırın

DHA - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u ziyaret etmek için evine geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Hovenier gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Brunson hem de eşi Norine Brunson ile görüştüğünü söyledi.

Hovenier'in ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Hovenier, "Şimdi pastörle görüştüm ve Türk otoritelerine hem rahip Brunson'ın tutuklu bulunduğu hem de ABD misyonlarında çalışan Türk çalışanların tutuklu bulunduğu diğer davalar konusunda çağrı yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan ve şeffaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi.

KARŞI BİNAYA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Öte yandan Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, rahip Brunson'ın evinin karşısındaki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkon demirlerine Türk bayrağı asıldı.