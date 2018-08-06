İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da TRT muhabiri Filistinli Ibrahim Rantisi’yi sabah saatlerinde evine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldı. İsrail askerlerinin baskın sırasında Rantisi’nin evini aradığı ifade edildi. İbrahim Rantisi, son bir haftada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan altıncı Filistinli gazeteci oldu. İsrail güçleri 30 Temmuz’da Al-Quds" televizyonu için çalışan 4 muhabiri ve 1 Ağustos’ta bir radyoda çalışan gazeteciyi gözaltına almıştı.
6 Ağustos 2018 13:39
İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
İsrail askerleri, TRT Arapça kanalına hizmet veren Filistinli muhabir Ibrahim Rantisi’yi gözaltına aldı.
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