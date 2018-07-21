Hamas açıkladı: İsrail ile ateşkese varıldı

Hamas, Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

Hamas, Mısır ile uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

İsrail, Gazze'ye saldırdı; 4 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, "Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile işgal arasında ateşkes sağlandı." ifadesine yer verdi. Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

4 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek bugün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuştu. Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuştu.