Endonezya'daki intihar saldırısını IŞİD üstlendi

Açıklama SITE adlı cihatçı örgütler izleyen kuruluştan geldi.

Açıklamaya göre IŞİD'in propaganda yayını Amaq'tan yapılan açıklamada Endonezya'nın Doğu Cava bölgesindeki Surabaya'daki polis merkezine patlayıcı yüklü motosikletle intihar saldırısı yapıldığı belirtildi.

Polis intihar saldırısının biri çocuk 5 kişilik bir aile tarafından yapıldığını ve saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bir gün önce aynı kentte Hristiyanlar'a ait kiliselere intihar saldırıları yapılmış, bir başka aile tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar da IŞİD tarafından üstlenilmişti. Bu saldırıda saldırganlar dahil 18 kişi hayatını kaybetmişti.