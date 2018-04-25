Ladin'in koruması 21 yıldır o ülkede devlet yardımıyla yaşıyor

Eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in bir dönem korumalığını yaptığı iddia edilen Tunuslu bir adamın 1997'den bu yana, devletten aldığı ayda 1168 euroluk sosyal yardımla Almanya'da yaşadığı açıklandı.

Bilgi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin Sami A. adıyla bilinen adamla ilgili bilgi talebinin ardından eyalet yönetimi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Alman medyası, mahremiyet nedenleriyle adamın tam ismini yayınlamadı.

Sami A. cihatçılarla bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor. Tunus'a sınırdışı edilmesi talebi de, işkence görebileceği gerekçesiyle Almanya tarafından reddedilmişti.

11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olduğu söylenen Bin Ladin, 2011'de ABD'li özel harekat ekipleri tarafından Pakistan'da öldürülmüştü.

11 Eylül saldırılarını düzenleyenlerden en az üçü Hamburg'da yaşıyordu.

2005'ta Almanya'da görülen bir davadaki tanık, Sami A.'nın 2000 yılında Afganistan'da birkaç ay boyunca Bin Ladin'in korumalığını yaptığını söylemişti. Sami A. iddiayı reddediyor, ancak Düsseldorf'ta görülen davada yargıçlar tanık ifadesine inanmıştı.

Sami A. 2006'da El Kaide'yle ilişkili olduğu iddiaları nedeniyle soruşturma geçirmiş, ancak suçlama yöneltilmemişti.

Sami A. Alman eşiyle birlikte ülkenin batısındaki Bochum kentinde yaşıyor.

1999'da Almanya'da geçici oturma izni aldıktan sonra bazı teknoloji kurslarına katıldı ve 2005'te Bochum kentine taşındı.

Devlet makamlarının güvenlik riski olarak görmesi nedeniyle iltica başvurusu 2007'de reddedilen Sami A.'nın her gün karakola gidip imza attığı belirtiliyor.

Alman hükümetine göre Kuzey Afrika ülkelerine gönderilen cihatçı şüpheliler işkence riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla, Tunus ve Arap komşuları mültecilerin geri gönderilebileceği güvenli ülkeler listesinde değil.

(BBC Türkçe)