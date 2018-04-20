Newsweek: Esad artık daha güçlü

Newsweek tarafından yayımlanan bir makalede “Görev başarıyla tamamlandı. Esad, önceden güçlü” argümanı savunuluyor.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Duma’da iddia edilen kimyasal saldırıya misilleme olarak Suriye rejimine ait tesisleri hedef alan hava baskınlarına ilişkin tartışmalar durulmuyor. Newsweek tarafından yayımlanan bir makalede “Görev başarıyla tamamlandı. Esad, önceden güçlü” argümanı savunuluyor.

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden öğretim üyelerinden Prof. Hamit Dabashi imzasını taşıyan makalede, ABD Başkanı Donald Trump, operasyon için “görev başarıyla tamamlandı” dese de “bombalamanın, tamamen ters sonuç verdiği” öne sürülüyor.

“Suriye şimdi bir bataklık” ifadesinin de kullanıldığı makalede, “Demokratik Suriye hayali, kabusa dönüştü. Bugün galip olan güçler de zorbalık ve fanatizm güçleri” ifadeleri kullanılıyor.

Karşıt iki güç olsa da bölgelerindeki demokratik ayaklanmalarına ilişkin kaygıları paylaşan İran ve Suudi Arabistan’ın “devrim karşıtı seferberliklerinin mezhepçi düşmanlıklarını körüklediği” savunuluyor.