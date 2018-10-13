Cinsel isteğin baş düşmanı!

Cinsel İsteğin Baş Düşmanı Olan Hastalık: Bel Fıtığı

Bel fıtığının cinsel hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, ağrının cinsel isteğin baş düşmanlarından biri olduğunu belirtti.



Cinsel hayatı olumsuz etkileyen faktörlerden biri olan bel fıtığı nasıl tedaviz edilir? Nelere dikkat etmek gerekir?Ne gibi sıkıntılara sebep olur? Bu soruların yanıtları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu'nun açıklamalarıyla birlikte haberimizde...

BU SÜREÇTE CİNSELLİKTEN UZAK DURULMALI

Yapılan araştırmalara göre, erişkinlerin yüzde 80'inin ömürleri boyunca en az bir kez bel ağrısı yaşadığını söyleyen uzmanlar, bu ağrıların yarısının ilk 2 hafta içinde geçtiğini belirtti. Bu sürede cinsellik yaşanmaması gerektiğinin altını çizen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, ancak bel ağrısının diğer yarısında iyileşmenin 6 haftaya kadar uzayabileceğini ve kronik bir hal alabileceğini de ekledi.

CİNSEL YAŞAMDA SIKINTILARA SEBEP OLABİLİR

Şahabettinoğlu, "Cinsel ilişki bir ay ve daha uzun süre bozulduğunda çiftin cinsel yaşamında sıkıntılara yol açabiliyor. Bel fıtığı cinsel hayatı etkileyen alanlardan biridir. Bu konudaki sıkıntılar da hekime anlatılmalıdır. Bel fıtığı hastalarındaki cinsel fonksiyon aksaklığının 3 temel sebebi bulunmaktadır.

Bu 3 temel sebep şöyledir;

Birincisi, primer patolojinin yol açtığı bel ağrısı ve kas spazmı, hareket kısıtlılığıdır. Bel fıtığı olan hastadaki ağrı şikayeti cinsel isteği düşürür. Ağrı cinsel isteğin baş düşmanlarından biridir. ,

İkincisi ise ağrıyı gidermek için kullanılan bazı ilaçlar yan etki olarakisteksizliğe sebep olabilir.

Son olarak üçüncü sebep ise kronik ağrıdan kaynaklanan psikolojik faktörlerin cinsel performans üzerinde olumsuz etkileridir" dedi.

YÜZDE 98'İ AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLİR

Bel fıtığı hastalarının yüzde 98'inin ameliyatsız olarak tedavi edilebildiğini ifade eden Ali Şahabettinoğlu, "Sadece yüzde 2 hastada ameliyat gerekmektedir. Hastaların bel fıtığı tedavilerini olurken cinsellik ile ilgili sorularını da çekinmeden hekimlerine ifade etmeleri çok önemlidir" diye konuştu.