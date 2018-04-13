Elon Musk’un şirketi tarih verdi: 9 saatten 30 dakikaya inecek

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in Başkanı Gwynne Shotwell, roketlerin 10 yıl içinde yolcu uçaklarının yerini alacağını ve bu sayede dünyanın bir yerinden bir yerine seyahat etmek 1 saatten kısa olacağını söyledi.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu sivil uzay ve havacılık şirketi SpaceX bir kez daha gündemde. Ancak bu sefer şirket CEO’sunun projeleri veya açıklamaları ile değil Başkanı’nın önümüzdeki 10 yıl ile ilgili açıklamaları şirketi gündemde getirdi.

SpaceX’in Başkanı Gwynne Shotwell Vancouver’daki Ted Talk’ta yaptığı açıklamalarda önümüzdeki on yıl içinde seyahat alışkanlıklarımızın kökünden değişeceği iddiasında bulundu.

Dünyanın herhangi bir noktasından diğer bir noktasına roketler ile seyahat edileceğini iddia eden Shotwell, bunun da en uzak seyahat süresini 1 saate kadar indireceğinin altını çizdi.

9 saatlik yolculuk 30 dakikaya inecek

Shotwell’in önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşmesini öngördüğü iddiasında haklı çıkması durumunda yolcu uçakları ile 9 saat süren Londra New York arası yolculuk 30 dakikaya kadar inecek.

Şirketin bu alanda da hizmet sunmak için projeler ürettiği BFR roketi geçtiğimiz aylarda CEO Elon Musk tarafından duyurulmuştu. Musk, Mars’a gidecek ilk gezegenler arası uzay gemisininn inşaatının sürdüğünü ve gelecek senenin ilk yarısında denemelerin BFR roketiyle başlayacağını tahmin ettiğini söylemiş, ilk etapta kısa uçuşların yapılacağını ifade etmişti.

Saate 27 bin kilometre hıza ulaşabileceği belirtilen BFR’nin ilk test uçuşunun 2018’in ilk yarısında yapılması bekleniyor.

Falcon Heavy'i Mars'a fırlatmıştı

Geçtiğimiz aylarda Falcon Heavy roketi ile bugüne kadar üretilen en güçlü roketi fırlatan SpaceX, Tesla model bir otomobili ve içindeki ‘Spaceman’ isimli cansız şoförü de uzaya göndermişti.