Facebook fotoğraflara boyut katacak

Facebook kullanıcıların hayli seveceği bir özelliği daha kullanıma sundu.

shiftdelete - Facebook, F8 konferasında portre modu ile çekilen 2 boyutlu fotoğrafı 3D haline getirecek bir özellik üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Birçok kişinin merakla beklediği bu özellik nihayet kullanıma sunuldu.

Facebook 3D fotoğraf özelliği kullanıma sunuldu!

Hem haber kaynağı hem de sanal gerçeklikte eğlenceli ve gerçeğe yakın derinlikte anılarınızı paylaşabileceğiniz, 3D fotoğraflar kullanıma sunuldu.

Kullanmak ise oldukça basit, telefonunuzun kamerasından portre modu ile bir fotoğraf çekin. Daha sonra Facebook haber kaynağına fotoğrafı eklerken sağ üstte bulunan üç nokta simgesine tıklayarak 3D Fotoğraf seçeneği ile paylaşın.

Bunun yanı sıra, Oculus Go’daki Oculus Tarayıcısını veya Oculus Rift’teki Firefox’u kullanarak 3D fotoğrafları VR cihazınız ile de kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.