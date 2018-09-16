iPhone alacaklara kötü haber! Hepsi zamlandı

Apple henüz yeni iPhone'larının Türkiye fiyatlarını açıklamadı ancak yeni iPhone'ların tanıtıldığı gün pek çok Apple ürününe zam yapıldı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL'den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

XS Max'in 256 GB'lık versiyonu 13.999 TL'den satışa sunuldu.

Apple'ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max'in 512 GB'lık versiyonu oldu. 15.999 TL olarak listelenen iPhone XS Max yaklaşık 16 bin TL'ye satılıyor.

Apple, yeni iPhone'larını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına da zam yaptı.

iPhone 6S Plus

Eski fiyat: 3299 TL

Zamlı fiyat: 4199 TL

iPhone 7

Eski fiyat: 4199 TL

Zamlı fiyat: 4999 TL

iPhone 7 Plus

Eski fiyat: 4999 TL

Zamlı fiyat: 6299 TL

iPhone 8

Eski fiyat: 5199 TL

Zamlı fiyat: 6499 TL

iPhone 8 Plus

Eski fiyat: 5899 TL

Zamlı fiyat: 7499 TL

Airpods

Eski fiyat: 999 TL

Zamlı fiyat: 1349 TL

Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık)

Eski fiyat: 169 TL

Zamlı fiyat: 249 TL

Apple Watch Series 3

Eski fiyat: 1999 TL

Zamlı fiyat: 2499 TL

1 metre Lightning — USB kablo

Eski fiyat: 109 TL

Zamlı fiyat: 149 TL

13 inç Macbook Air

Eski fiyat: 5499 TL

Zamlı fiyat: 7999 TL

21.5 inç iMac

Eski fiyat: 6499 TL

Zamlı fiyat: 9399 TL

En üst seviye iMac Pro

Eski fiyat: 70 bin TL

Zamlı fiyat: 119 bin TL

Apple TV 4K

Eski fiyat: 1199 TL

Zamlı fiyat: 1799 bin TL

Yeni iPad 9.7 32 GB

Eski fiyat: 1899 TL

Zamlı fiyat: 2799 bin TL

iPad Pro 10.5 64 GB

Eski fiyat: 3699 TL

Zamlı fiyat: 5399 bin TL

iPad Pro 12.9 64 GB

Eski fiyat: 4499 TL

Zamlı fiyat: 6649 bin TL