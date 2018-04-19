WhatsApp gruplarına beklenen özellik geldi!

WhatsApp yeni güncellemesiyle gruplardaki yönetici tartışmalarını giderecek bir özelliği kullanıma sundu

Popüler iletişim uygulamasının yeni güncellemesi, WhatsApp gruplarındaki yöneticilerin diğer yöneticileri gruptan atmadan görevden alabilmesine olanak tanıyor.

Yöneticilikten alma özelliği iOS için 2.18.41, Android içni ise 2.18.116 numaralı WhatsApp sürümünde kullanıcılara sunuldu.

Bu güncellemeden önce bir yöneticinin görevinden alınması için önce gruptan çıkması veya çıkarılması gerekiyordu. Yeni özellik, grubun standart üyelerinin yöneticileri görevlerinden alabilmelerine izin vermiyor.