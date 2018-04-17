Mark Zuckerberg'in güvenlik masrafı dudak uçuklattı!

Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı sonrasında şimdi de yıllık güvenlik ve seyahat masrafı ile gündemde...

Cambridge Analytica skandalı nedeniyle son günlerin en çok konuşulan ismi olan Mark Zuckerberg, şimdi de Facebook tarafından karşılanan yıllık giderleri ile gündemde. Facebook kayıtlarında maaşı 1 dolar olarak görünen Mark Zuckerberg'in yıllık 8,8 milyon dolarlık güvenlik ve seyahat masrafları Facebook tarafından karşılanıyor.

Facebook tarafından karşılanan bu tutarın içerisinde, Zuckerberg'in özel uçak giderleri, evinde çalıştırdığı hizmetlilere ait ödemeler ve diğer gündelik harcamaları da yer alıyor.

Facebook'un iki numaralı ismi Sherly Sandberg'e ise aynı kapsamda 2,6 milyon dolarlık bir harcama yapıldı. Ancak Sandberg'in Mark Zuckerberg'den farkı, elinde 250 milyon dolara yakın bir Facebook hissesi bulundurması.

Apple'ın CEO'su Tim Cook ise aynı içeriğe sahip harcamaları nedeniyle şirketine 317.325 dolarlık bir fatura çıkardı. Yani iki CEO arasında dağlar kadar fark söz konusu. Bununla birlikte Tim Cook'un Apple'dan 3 milyon dolar maaş aldığını belirtmekte de fayda var.