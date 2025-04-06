Yine Aynı Köprü Yine Aynı Korku!

Mersin'de sabıkalı köprüde korkutan bir olay daha yaşandı. Bir tur otobüsü köprünün altında sıkıştı.

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Yine Aynı Köprü Yine Aynı Korku!

Korkutan oaly Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddede bulunan yüksekliği 3 metre 50 santim olan köprünün altından geçen ve tur amaçlı gelenleri taşıyan otobüs sıkıştı.

Köprü altında sıkışan otobüs nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Çalışmalar kapsamında lastiklerinin havası indirilen otobüs, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüsün kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.

Aynı köprüde daha önce de birçok kez araç sıkışmıştı.

Kaynak: İHA

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