Sarı laciverte boyanmasıyla tepki çekmişti: Madenci heykelinin boyaları kazındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykeli eski haline döndürüldü. Madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.

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Sarı laciverte boyanmasıyla tepki çekmişti: Madenci heykelinin boyaları kazındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içine konuldu.

Sarı laciverte boyanmasıyla tepki çekmişti: Madenci heykelinin boyaları kazındı - Resim : 1

Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim 2022'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı. Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi. Çizme ise daha sonra siyaha boyandı.

Sarı laciverte boyanmasıyla tepki çekmişti: Madenci heykelinin boyaları kazındı - Resim : 2

Boyanan haliyle bir dönem tepki çeken madenci heykelinin boyası, yaklaşık iki yıl sonra belediye ekipleri tarafından kazıma işlemi yapılarak orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı.

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Sarı laciverte boyanmasıyla tepki çekmişti: Madenci heykelinin boyaları kazındı - Resim : 4

Ekipler heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı. Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.

Kaynak: AA

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