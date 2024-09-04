Rötar Yapan Trabzon Uçağında İlginç Anlar! Çiğ Köfte Dürüm Yapıp Dağıttı

Rötar yapan İstanbul-Trabzon uçağında bir yolcu, çantasındaki çiğ köfteyi dürüm yaparak diğer yolculara ikram etti. O ilginç anlar sosyal medyada viral oldu.

Rötar Yapan Trabzon Uçağında İlginç Anlar! Çiğ Köfte Dürüm Yapıp Dağıttı

İstanbul-Trabzon seferini yapan bir uçak, seferini planlanan saatte yapamadı.

Uçağın rötar yapması üzerine yolculardan biri çantasındaki çiğ köfteyi, dürüm yaparak diğer yolculara ikram etti.

Yolcunun çiğ köfte dürümlerini hazırladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Etiketler
İstanbul Trabzon
Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı
Eşi Kendisini Terk Ettiği İçin Mahalleyi Havaya Uçurmakla Tehdit Etmişti: Yaşlı Adam Tutuklandı Mahalleyi Havaya Uçurmakla Tehdit Etmişti
Sandık Kokusu'nun Kadrosundan Şok Ayrılık! 2.Sezon Öncesi Diziden Ayrıldı Sandık Kokusu'nun Kadrosundan Şok Ayrılık! 2.Sezon Öncesi Diziden Ayrıldı
Kocaeli'de Belediye Otobüslerine 'Canlı Bomba Tehlikesi Var' Mesajını Gönderen 2 Şüpheli Yakalandı Gönderdikleri Mesaj Kocaeli'yi Ayağa Kaldırmıştı