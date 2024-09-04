Rötar Yapan Trabzon Uçağında İlginç Anlar! Çiğ Köfte Dürüm Yapıp Dağıttı
Rötar yapan İstanbul-Trabzon uçağında bir yolcu, çantasındaki çiğ köfteyi dürüm yaparak diğer yolculara ikram etti. O ilginç anlar sosyal medyada viral oldu.
İstanbul-Trabzon seferini yapan bir uçak, seferini planlanan saatte yapamadı.
Uçağın rötar yapması üzerine yolculardan biri çantasındaki çiğ köfteyi, dürüm yaparak diğer yolculara ikram etti.
Yolcunun çiğ köfte dürümlerini hazırladığı anlar sosyal medyada viral oldu.
İstanbul-Trabzon uçuşunu gerçekleştirecek olan uçağın rötar yapması sonrası acıkan yolculara, bir kişi getirmiş olduğu çiğköfteyi dürüm yaparak dağıttı. pic.twitter.com/FqRE007ptH— Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) September 3, 2024