Rötar Yapan Trabzon Uçağında İlginç Anlar! Çiğ Köfte Dürüm Yapıp Dağıttı

İstanbul-Trabzon seferini yapan bir uçak, seferini planlanan saatte yapamadı.

Uçağın rötar yapması üzerine yolculardan biri çantasındaki çiğ köfteyi, dürüm yaparak diğer yolculara ikram etti.

Yolcunun çiğ köfte dürümlerini hazırladığı anlar sosyal medyada viral oldu.