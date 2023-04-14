Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci: Günlük ücretlerde yüzde 56 zam

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube arasında, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan toplam 572 kadrolu işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

İmzalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Makamı’nda; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz ile Belediye İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya tarafından atıldı. İmza töreninde kadrolu işçiler de yer aldı.

GÜNLÜK ÜCRETLERDE YÜZDE 56 ARTIŞ

Günlük ücretlerde yapılan yüzde 56’lık artış ve sosyal haklarda yapılan iyileştirmeler, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan kadrolu personel arasında büyük sevinç ve memnuniyet yarattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, MESKİ’de görev yapan 224 ve Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 348 olmak üzere, toplam 572 kadrolu işçinin günlük ücretlerine yüzde 56 oranında artış yapıldı.

Toplu İş Sözleşmesiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 333,60 lira olan kadrolu işçi günlük ücreti 520,50 liraya yükseltildi. Yapılan artışla birlikte giydirilmiş (sosyal haklarla birlikte) aylık ortalama 12 bin 897 lira olan kadrolu işçi ücreti, giydirilmiş (sosyal haklarla birlikte) aylık ortalama 18 bin 71 liraya yükseltildi.

1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ve 3 yıllık imzalanan sözleşme gereği kadrolu işçilerin ücretlerine ve tüm sosyal haklarına, enflasyondan etkilenmemeleri için, gerçekleşen yıllık enflasyon oranında her yıl artış da yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem