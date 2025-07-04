Kırklareli'nde Yerli ve Milli Buğday Hasadı

Kırklareli'nde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı.

Kırklareli'nde Yerli ve Milli Buğday Hasadı
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Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilip tescillenen yerli ve milli buğday çeşidinin hasadı yapıldı. Bu önemli tarımsal faaliyet, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'nın liderliğinde ve Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız’ın koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli tohumların kullanımının artırılmasının tarım sektörü için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, bu tür projelerin yerli üretimin güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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