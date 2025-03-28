Çorum'da 11 Şüpheli Yakalandı

Çorum'da asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 21-28 Mart tarihleri arasında il merkezinde 98a adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda, 24 kahvehane-kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi.

Denetimlerde, 4,604 şahıs sorgulanırken, 11 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 3 adet silah, 1 adet kesici- delici alet, 2 adet şarjör, 51 adet tabanca fişeği, 31 adet sentetik ecza hapı, 8,78 gram metamfetamin, 10,51 gram bonzai, 1 adet telsiz, 1 adet payp ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise bin997 araç kontrol edildi. 16 araca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA