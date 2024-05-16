Arkadaşıyla iddiaya girdi; 7 gün boyunca sadece su içip 11 kilo verdi

Arkadaşıyla iddialaşan Mihriban Yılmaz, 7 gün boyunca sadece suyla yaşadı. Yılmaz bu süreçte 11 kilo verdiğini ifade ederken, uzmanlar su orucunun doktor kontrolünde olmadan kesinlikle denenmemesi konusunda uyarıyor.

Arkadaşıyla iddiaya girdi; 7 gün boyunca sadece su içip 11 kilo verdi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Mihriban Yılmaz, "İnsan yemeden yaşar mı" diyen arkadaşıyla iddiaya girerek, 7 gün boyunca yalnızca su içti. Yılmaz bu süreçte 11 kilo verdi.

7 gün kendini aç bırakan Yılmaz, bu süreçte doktor kontrolünde kan tahlillerini ve testlerini de yaptırdı. Mihriban Yılmaz, açlığın 4. gününde mide krampları, 5. gününde ise şiddetli sırt ve bacak ağrıları geçirdiğini belirtirken, 65 kilo ile başladığı su diyetini 11 kilo vererek 54 kiloyla tamamladı.

Uzmanlar uzun süreli su diyetlerinin sağlıklı olmadığını, kan şekerinde ani düşüşlere neden olabileceğini, kalbe ve böbreklere zarar verebileceğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

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