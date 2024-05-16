Evlenmek isteyen bir vatandaş durağa ilan astı: "Lise terkler arasın"

Eskişehir’de bir vatandaş otobüs durağına evlenmek için ilan astı.

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Evlenmek isteyen bir vatandaş durağa ilan astı: "Lise terkler arasın"

Eskişehir’de bir otobüs durağına asılan, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" ifadelerini içeren ilanı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidi’nin üst kısmında kalan otobüs durağına asılan bir ilan dikkat çekti. Kâğıtta, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" şeklindeki ilanda iki cep telefonu numarasının yer aldığı görüldü. Durakta otobüs bekleyen bazı vatandaşlar yazıyı şaşkınlıkla okudu. İlanın gerçekten eş bulmak için mi yoksa şaka amaçlı mı asıldığı bilinmezken ilandaki numaralara cevap verilmediği öğrenildi.

Evlenmek isteyen bir vatandaş durağa ilan astı: "Lise terkler arasın" - Resim : 1

"İNSAN GÖRÜNCE ÜZÜLÜYOR"

Durak önünden geçerken yazıyı fark eden Bahattin Demirçalı isimli vatandaş, ilan karşısında şaşırdı. Durumun şaka olmasını ümit ettiğini belirten Demirçalı, “Bunu görünce insan üzülüyor. Telefon numarası da yazmışlar. Herhalde şakadır diye düşünmek istiyorum ben. Ya da birisi birisinden intikam almak için yapmamıştır inşallah. Eğer gerçekten bu kadar çaresizlikse ben üzüldüm. Bu güzel bir şey değil. Hem komik hem güzel değil. Hakikaten medeni cesaret kalmamış. Kağıtta, 'Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim' yazıyor. Bir de iki tane telefon numarası bırakmış. Kimin telefonu bilmiyorum ama hakikaten komik. Ben şaka olduğunu düşünüyorum, inşallah sosyal deneydir diye inanmak istiyorum. Yani bu kadar da olmaz” dedi.

Kaynak: İHA

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