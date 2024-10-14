Ağrı'da Feci Trafik Kazası: 10 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç feci şekilde çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Ağrı'da Feci Trafik Kazası: 10 Yaralı

Ağrı-Van karayolunun yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen bölümünde 65 AE 151 plakalı minibüs ile 33 PM 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da Feci Trafik Kazası: 10 Yaralı - Resim : 1

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çekicilerle araçların kaldırılmasının ardından temizlik çalışmaları yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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