Doğal ve mutluluk yaratan lezzetler

La Vita Patisserie geride kalan yıllarda ürettiği doğal, lezzetli ve mutluluk yaratan ürünlerini Nişantaşı, Fulya, Maslak ve Zekeriyaköy’de tüketiciler ile buluştururken, bu zincirin Zekeriyaköy halkasına bir de brasserie ekliyor. 2005’de patisserie için koyulan ilkeler brasserie açılırken de tavizsiz bir şekilde uygulamaya alınıyor. Yani bu mutfakta da üretilen tüm ürünlerde sadece katkısız ve doğal malzemeler kullanılıyor.

Mutfağın başına başarılı şef Ufuk Karadağ getiriliyor. Ufuk Şef’te bu konularda taviz vermeyen, kullandığı ürünleri yetiştirildikleri bölgelerden alarak yerel üreticileri desteklemeye özen göstermesiyle tanınıyor. Hal böyle olunca hedeflenen “Nice Ding” menünün ünü her geçen gün kulaktan kulağa yayılıyor.

Ben de damağına güvendiğim dostlarımdan bu selektif menünün methini duyunca rotamı Zekeriyaköy’e çevirdim. La Vita’yı patisserie ürünleriyle yıllardır gayet iyi tanıyordum. Ufuk Karadağ’da yakından tanıdığım ve takip ettiğim bir şef olduğu için bu birliktelikle yaratılan menüyü gerçekten merak ediyordum. Yemyeşil ve oldukça geniş bir bahçenin içerisinde yer alan modern ve ferah dekorasyona sahip La Vita Brasserie beni adeta içine çekti. Ufuk Şef ile La Vita’nın bahçesinde yeşillikler içerisinde bol sohbetli ve bir o kadar da keyifli bir tadım gerçekleştirdim.

İlk olarak servis edilen Asos Salata’da kullanılan sous vide yöntemiyle pişirilen ahtapotlar Çanakkale’den geliyormuş. Ahtapotun pişirilme derecesi idealdi altında sunulan fava da bence çok yakışmıştı. Ardından Beurre Blanc Soslu Levreği denedim. Levrek tam olması gerektiği gibi pişirilmişti. Çoğu yerde bulamayacağınız kadar başarılı Beurre Blanc sos ise lezzetine lezzet katmıştı.

Burada Ufuk Şef’in Arpa Şehriye Risotto’suna özel bir parantez açmak istiyorum. Dana Kaburga ile servis edilen Arpa Şehriye Risotto’nun etkileyici olduğu kadar sıra dışı bir lezzet olduğunu söyleyebilirim. Yaşadığım bu keyifli deneyimden gayet mutlu ayrıldım. Siz de doğal ve mutlu olacağınız lezzetler peşinde koşuyorsanız bence La Vita Brasserie’ye zaman ayırmalısınız.

MICHELIN REHBERİ 2024 SEÇKİSİNİN PARLAYAN YILDIZLARI

Dün gece açıklanan Michelin Rehberi 2024 seçkisi ülkemizde parlayan yıldız sayısını arttırdı. Bu seçki Türk gastronomisinin globalleşmesinde önemli bir rol oynayacak. Geceyle ilgili notlarıma gelince; Michelin müfettişleri, 15’i İzmir’de ve 19’u Bodrum’da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etti. İzmir’den 3, Bodrum’dan 2 restoran birer MICHELIN Yıldızı alırken, Bodrum’dan 2, İzmir’de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. İstanbul seçkisine yeni eklenen 25 restorandan 2’si birer MICHELIN Yıldızı alırken, 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. Böylece İstanbul’da listeye restoran listesi 77’ye yükseldi.

MICHELIN Rehberi’nin 2024 seçkisinde Şef Osman Sezener yönetimindeki OD Urla, Şef Osman Serdaroğlu yönetimindeki Teruar Urla ve Şef Ozan Kumbasar yönetimindeki Vino Locale İzmir’de; Şef Osman Sezener tarafından işletilen Kitchen ve Şef Aret Sahakyan yönetimindeki Maçakızı Bodrum’da; Şef Cenk Debensason yönetimindeki Arkestra ile Şef Yoshizumi Nagaya yönetimindeki Sankai by Nagaya İstanbul’da bir Michelin Yıldızı ile ödüllendirilerek yer aldılar. Birer MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirilen bu 2 yeni restoran, İstanbul’daki Bir MICHELIN Yıldızlı restoran sayısını toplamda 6’ya yükseltiyor ve Araka, Nicole, Mikla ve Neolokal bu yıl da unvanlarını koruyor. Yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan Turk Fatih Tutak ise hazırladığı mükemmel ve rota değiştirmeye değer tabaklar sayesinde, İki MICHELIN Yıldızı ile MICHELIN Rehberi’nin 2024 seçkisinde yer almaya devam ediyor.

MICHELIN Rehberi’nin 2024 seçkisinde 3’ü İzmir’de, 1’i de İstanbul’da olmak üzere 4 yeni MICHELIN Yeşil Yıldızlı restoran yer alıyor. İzmir’den OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta, İstanbul’dan ise Circle by Vertical MICHELIN Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoranlar arasına girdi. Geçen yılın seçkisinde yer alan Neolokal’in MICHELIN Yeşil Yıldızı’nı korumasıyla, MICHELIN Rehberi’nin 2024 seçkisinde MICHELIN Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoran sayısı 5’e yükseldi.

MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum 2024 seçkisi ile birlikte ilk kez açıklanan MICHELIN Sommelier Ödülü, bu yıl İzmir’e hem MICHELIN Yeşil Yıldız hem de bir Michelin Yıldızı kazandıran Vino Locale’in sommeliersi Seray Kumbasar’ın oldu. Bu yıl yine ilk kez verilen MICHELIN Servis Ödülü, olağanüstü konukseverlik anlayışlarından dolayı İsmail Kahveci ve İstanbul’daki Tuğra Restoran’ın servis ekibinin oldu. Gelecek vaat eden genç yetenekleri onurlandıran MICHELIN Genç Şef Ödülü ise seçkiye Bib Gourmand kategorisinden dahil olan The Red Balon'dan Ulaş Durmaz'a verildi.

MICHELIN Rehberi 2024 İstanbul, İzmir, Bodrum seçkisinde özetle; 77’si İstanbul, 15’i İzmir ve 19’u Bodrum’da olmak üzere toplamda 111 restoran tavsiye listesinde yer alırken;

- 1 adet İki MICHELIN Yıldızlı restoran (İstanbul)

- 11 adet Bir MICHELIN Yıldızlı restoran (6’sı İstanbul’da, 3’ü İzmir’de, 2’si Bodrum’da)

- 26 Bib Gourmand restoran (18’i İstanbul’da, 6’sı İzmir’de, 2’si Bodrum’da)

- 5 adet MICHELIN Yeşil Yıldızlı restoran (2’si İstanbul’da, 3’ü İzmir’de) yer alıyor.

Türkiye semalarında 2024 yılı boyunca parlayacak olan gastronomi dünyamızın yıldızlarını en içten dileklerimle kutluyorum.