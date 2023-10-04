Migren ataklarında yiyeceklerin rolü: Dikkat edilmesi gerekenler

Baş ağrıları, çoğu insan için zorlayıcı olabilir. Eğer sürekli baş ağrısı yaşıyorsanız, migreniniz olabilir. Migren, dünya genelinde birçok kişinin karşılaştığı şiddetli bir baş ağrısı türüdür. Bu ağrının sebeplerinden biri, tükettiğiniz bazı yiyecekler olabilir.

Migren semptomları yaşayanlar için olumlu etkisi olan yiyecekler:

• Koyu yeşil sebzeler, avokado ve ton balığı migreni olumlu etkileyebilir.

• Baklagiller ve somon gibi Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin yiyecekler.

• Keto diyeti migren için faydalı olabilir. Ancak bu diyeti başlatmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

• Vücudunuzu susuz bırakmamak, migren ataklarını engelleyebilir. Günlük en az 2.5 litre su içmeyi hedefleyin.

Migren ataklarınızı kötüleştirebilecek yiyecekler:

• Sucuk ve salam gibi işlenmiş et ürünleri migreni tetikleyebilir.

• Monosodyum glutamat (MSG) veya (Çin tuzu) içeren cips, kraker, hazır çorba, bulyon, sosis, salam ve pastırma gibi yiyeceklerden uzak durun.

• Peynir, çikolata, muz, sirke, muz, erik ve turunçgiller gibi bazı yiyecekler migreni tetikleyebilir.

• Alkol tüketimi, özellikle kırmızı şarap ve bira, migreninizi kötüleştirebilir.

• Laktoz içeren süt ürünleri, dondurma veya fazla kafein de tetikleyici olabilir.

• Kuru meyve ve gluten içeren yiyecekler migreni kötüleştirebilir.

Migren atakları sırasında veya öncesinde neler yapabilirsiniz?

• Sessiz, karanlık bir odada dinlenmeye çalışın.

• Şiddetli ağrı durumunda başınıza soğuk kompres yapabilirsiniz.

• Magnezyum, B2 vitamini ve Omega-3 takviyelerini düzenli almak da faydalı olabilir.

Eğer şu belirtileri gözlemliyorsanız acil tıbbi yardım almalısınız:

• Aniden başlayan ve şiddeti artan baş ağrısı

• Yüksek ateş, ense sertliği veya vücutta hissedilen uyuşukluk

• Bir kafa travması sonrasında ortaya çıkan baş ağrısı

• 50 yaşından sonra ilk kez başlayan baş ağrısı

Migren tipi baş ağrınız varsa ne yapmalısınız?

Migreniniz varsa veya migren tipi baş ağrısı belirtileriniz olduğunu düşünüyorsanız bir doktora muayene olmalısınız. Öncelikle Bilgisayarlı Tomografi ve kan tetkikleri yapıldıktan sonra migren hastası olduğunuz doğrulanmalıdır. Aksi taktirde baş ağrısına yol açan başka bir hastalığınızın tanısı çok gecikebilir. Ayrıca kendinize ya da tanıdıklarınıza migren tanısı koymaktan da kaçının.

Ayrıca tükettiğiniz yiyecekleri ve içecekleri takip etmek için bir defter tutmak, migren ataklarınızın tetikleyicilerini belirlemek için faydalı olabilir. Sağlıkla kalın!

Daha fazla bilgi için Instagram: dr.bayramyildiz.