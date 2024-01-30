Kahvaltı yapmak zayıflatır mı? Yeni araştırmaların ışığında gerçekler

Kahvaltı metabolizmanızı harekete geçirerek gün boyunca kalori yakmanıza yardımcı olur. Ayrıca size işleri halletmeniz için gereken enerjiyi verir ve işe ya da okula odaklanmanıza yardımcı olur. Bunlar kahvaltının günün en önemli öğünü olmasının sadece birkaç nedeni.

Birçok çalışma, kahvaltı yapmanın, hafıza ve konsantrasyonu iyileştirdiği, kötü kolesterol olan LDL seviyesini düşürdüğü, aşırı kilo almayı ve kalp hastalığına yakalanma riskini azalttığını göstermiştir.

Kahvaltı yapmamak bize ne kaybettirir?

Sabah öğününü atlamak vücudunuzun yeme ritmini bozabilir. Uyandığınızda, kaslarınızın ve beyninizin en iyi şekilde çalışması için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kan şekeri genellikle düşüktür. Kahvaltı onun yenilenmesine yardımcı olur.

Vücudunuz bunu yiyeceklerden alamazsa, enerjinizin tükendiğini hissedebilirsiniz ve günün ilerleyen saatlerinde aşırı yeme olasılığınız artar. Bu da sizin kilo almanıza yol açar.

Kahvaltıda tükettiğimiz peynir, zeytin, yumurta ve domates biber maydanoz gibi yeşillikler bize vücudumuz için gerekli olan protein, yağ ve karbonhidratları sağlar. Eğer yemezseniz, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri diğer öğünlerde almamış olursunuz.

Birçok kişi kahvaltıyı atlıyor çünkü işe gitmek için acele ediyorlar. Bu bir hata. Öğle yemeğinden çok önce vücudunuzun yiyeceğe ihtiyacı var. İlk iş olarak yemek yemezseniz, daha sonra o kadar acıkabilirsiniz ki, yüksek yağlı, yüksek şekerli yiyeceklerle bu açığı kapatmaya çalışırsınız. Bunun sonucunda ise kilo almanız kaçınılmaz olur.

Kahvaltı ve Kilonuz

Kahvaltı göbek yağlarının azalmasını sağlayabilir mi? Araştırmacılar ortalama olarak kahvaltı yapan insanların yapmayanlara göre daha zayıf olduğunu bulmuşlardır. Bunun nedeni, sabahları protein ve lif içeren yiyecekler yemenin günün geri kalanında iştahınızı kontrol altında tutması olabilir.

Diyet yapıyorsanız, öğün atlayarak kalorileri azaltmanın işe yarayacağını düşünmeyin. Araştırmalar, kilo veren ve kilosunu koruyan insanların çoğunun her gün kahvaltı yaptığını gösteriyor.

Öte yandan neyi ne zaman ve ne kadar yediğinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Bir çalışma, kahvaltıda aşırı yiyen kişilerin gün içinde daha fazla yemek yediğini gösterdi. Bu da onların daha fazla kilo alabileceğinin belirtisidir.

Bu nedenle ne yersek yiyelim ne kadar yediğimiz önemlidir.

Çocuklar Neden Kahvaltıya İhtiyaç Duyar?

Bazen çocuklar sabahları yemek yemek istemezler ama bunu yapmaları önemlidir. Büyüyen vücutlarının besinlere ve yakıta ihtiyacı var.

Sabahın erken saatlerinde yemek yemeyen çocuklar odaklanmakta zorlanır ve okulda daha çok yorulurlar. Ayrıca huysuz veya huzursuz olabilirler. Bir araştırma, kahvaltı yapan çocukların, yapmayanlara göre daha yüksek test puanlarına sahip olduğunu gösterdi. Çoğu çocuk ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri yalnızca öğle ve akşam yemeklerinden alamamaktadır.

Kahvaltıyı atlayan çocukların gün içinde abur cubur yeme ve fazla kilolu olma olasılıkları daha yüksektir. Bir çalışma, her gün kahvaltı yapan gençlerin, hiç yemek yemeyen veya ara sıra yemek yiyen gençlere göre boy ve kiloya dayalı vücut yağı ölçümü olan vücut kitle indeksinin (BMI) daha düşük olduğunu gösterdi.

Çocuğunuz sabahları evde yemek yemek istemiyorsa, okula giderken veya ders aralarında yanlarında bulundurabilecekleri meyve ve kuruyemiş gibi şeyler hazırlayın.

Sık sorulan sorular

1-Hangi öğünü atlamak en iyisidir?

Yüksek kolesterol seviyeleri ve artan kalp hastalığı riski gibi sağlık riskleri nedeniyle kahvaltıyı atlamayın. Akşam yemeğini az yemek en iyisidir.

2-Uyandıktan ne kadar süre sonra yemek yemeliyim?

Uzmanlar her zaman sabah uyandıktan sonraki iki saat içinde kahvaltı yapmanız gerektiğini söylüyor. Yani erken kalkan biriyseniz kahvaltınızı erken yapacaksınız. Bunun nedeni, uyandıktan hemen sonra kahvaltı yaparsanız metabolizmanızı çok daha fazla hızlandırırsınız

3-Sadece kahvaltı ve öğle yemeği yemek doğru mudur?

Genel olarak, oruç tutma ve kalori kısıtlamasıyla ilgili faydalar olmasına rağmen araştırmalar, günde 2 veya 3 öğün tüketmenin genel sağlık açısından günde bir öğün yemekten daha iyi bir seçenek olduğunu göstermiştir.

Sonuç olarak

Sağlıklı bir kahvaltının sağlık açısından pek çok faydası vardır; bu nedenle kahvaltıyı atlamamaya çalışın. Kahvaltı, vücudunuzdaki enerji ve besin depolarını yeniler. Kahvaltı yapmayan kişiler, önerilen günlük lif, protein ve vitaminleri alamaz.

Sağlıklı günler dilerim…

Dr. Bayram Yıldız,Ph.D.

Halk Sağlığı Uzmanı

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