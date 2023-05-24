Doğal vücut detoksu nedir ve nasıl yapılır?

Toksin terimi, sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek kirleticileri, sentetik kimyasalları, ağır metalleri ve işlenmiş gıdaları ifade edebilir.

Detoks diyetleri cazip olsa da, vücudunuz, toksinleri ve diğer istenmeyen maddeleri yok etmek için çok daha uygundur.

Doğal detoks için neler yapmalıyız?

1. Alkolü sınırlayın

Karaciğeriniz, tükettiğiniz alkolün %90'ından fazlasını metabolize eder.

Karaciğer enzimleri, alkolü kansere neden olduğu bilinen bir kimyasal olan asetaldehit'e çevirir. Sonra bu maddeyi de asetata dönüştürüp vücuttan atar.

Aşırı alkol karaciğerde yağlanmaya ve iltihaplanmaya yol açar ve bu fonksiyonları yerine getiremez. Bu nedenle alkolü azaltmak ya da içmemek bir detoks yöntemidir.

2. Yeteri kadar ve kaliteli uyuyun

Yeterli uyku, beyninizin gün boyunca biriken toksinleri yeniden düzenlemesini, şarj etmesini ve yok etmesini sağlar.

Gün boyu biriken toksik atıkları temizler. Bu toksik atıklardan birisi de Alzheimer’a yol açan beta-amiloid adlı proteindir.

Kötü uyku aynı zamanda stres, anksiyete, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi hastalıklarında nedeni olabilmektedir.

3. Daha fazla su için

Su vücut ısınızı düzenler, sindirime ve besin emilimine yardımcı olur ve atık ürünleri uzaklaştırarak vücudunuzu detoksifiye eder.

Su, bu atık ürünleri idrara çıkma, nefes alma veya terleme yoluyla etkili bir şekilde uzaklaştırır.

Yeterli günlük su alımı erkekler için 3.5 litre ve kadınlar için 2.5 litre'dir. Diyetinize, yaşadığınız yere ve aktivite seviyenize bağlı olarak daha fazla veya daha azına ihtiyacınız olabilir.

4. Şeker ve işlenmiş gıda alımınızı azaltın

Aşırı abur cubur tüketimi, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıklarla bağlantılıdır. Bu koşullar, karaciğeriniz ve böbrekleriniz gibi detoksifiye etmek için önemli olan organlara zarar verebilir.

5. Antioksidan bakımından zengin gıdalar yiyin

Antioksidanlar açısından zengin bir diyet tüketmek, vücudunuzun serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltmasına yardımcı olur ve detoksifikasyonu etkileyebilecek hastalık riskinizi azaltabilir.

Antioksidanlara örnek olarak A vitamini, C vitamini, E vitamini, selenyum, likopen ve lutein verilebilir.

Meyveler, meyveler, fındık, kakao, sebzeler, baharatlar ve kahve ve yeşil çay gibi içecekler en yüksek miktarda antioksidanlardan bazılarına sahiptir.

6. Prebiyotiklerden zengin gıdalar yiyin

Bağırsak sağlığı, detoksifikasyon sisteminizi sağlıklı tutmak için önemlidir. Bağırsak hücreleriniz, bağırsaklarınızı ve vücudunuzu kimyasallar gibi zararlı toksinlerden koruyan bir detoksifikasyon ve atılım sistemine sahiptir.

Prebiyotikler açısından zengin yiyecekleri yemek, bağışıklık ve detoksifikasyon sistemlerinizi sağlıklı tutabilir. Prebiyotiklerin iyi besin kaynakları arasında domates, enginar, muz, kuşkonmaz, soğan, sarımsak ve yulaf bulunur.

7. Tuz alımınızı azaltın

Çok fazla tuz tüketmek su tutulmasını artırabilir.

Bunun nedeni, çok fazla tuz tükettiğinizde ve yeterli su tüketmediğinizde, vücudunuz idrar yapmanızı ve dolayısıyla detoksifiye etmenizi engelleyen bir antidiüretik hormon salgılar.

Su alımınızı artırarak, vücudunuz antidiüretik hormonun salgılanmasını azaltır ve idrara çıkmayı arttırır, daha fazla su ve atık ürünü ortadan kaldırır.

8. Hareketli olun, egzersiz yapın

Düzenli fiziksel aktivite iltihabı azaltır ve vücudunuzun detoksifikasyon sisteminin düzgün çalışmasını sağlar.

Haftada en az 150-300 dakika tempolu yürüyüş gibi orta yoğunlukta egzersiz yapmayı hedeflemelisiniz. Ya da haftada 75-150 dakika koşu şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapabilirsiniz.

9. Paketlenmiş Meyve Sularından Kaçının

Paketlenmiş meyve suları koruyucular, tat arttırıcılar, renklendiriciler ve işlenmiş şeker içerebilir. Tüm bu unsurların genel sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Bunun yerine, sindirime yardımcı olan ve liflerle dolu taze meyve suları ile detoks yapın .

10. Kükürt içeren yiyecekleri yiyin

Soğan, brokoli ve sarımsak gibi kükürt içeriği yüksek gıdalar, kadmiyum gibi ağır metallerin atılımını arttırır

Sonuç olarak;

Detoks diyetlerinin, sağlığın iyileştirilmesini ve kilo kaybının teşvik edilmesini destekleyen toksinleri ortadan kaldırdığı söylenir.

Bu diyetler popüler olsa da gerekli değildir. Vücudunuzun kendi yüksek verimli detoksifikasyon sistemi vardır.

Bununla birlikte, vücudunuzun doğal detoksifikasyon sistemini geliştirebilir ve bol su içerek, daha az tuz tüketerek, aktif kalarak ve anti Detoks uygulamalarının sağlık için oldukça yararlı olduğu düşünülse de çoğu insanın detoks yapmasına gerek yoktur.

Vücut zaten toksinleri dışarı atmak için kendi detoks sistemine sahiptir. Bilinçsiz bir şekilde yapılan detoksun zararları arasında gıda alımının kısıtlanması ve vücut sağlığı için gerekli olan besin maddelerinin yeteri kadar alınamaması üzerine oluşan sağlık problemleri yer alır.

Çok miktarda meyve suyu veya detoks çayı tüketimi ile vücut sıvılarında dengesizlik oluşabilir. Örneğin bazı detoks diyetleri yüksek miktarda oksalat içeren meyve suyu tüketimi sonucu böbrek hastalıklarına yol açabilir.

Çeşitli detoks ürünleri şiddetli ishal veya dehidrasyona neden olabilecek müshil içerir.

Takviyeler, detoks ürünleri ve detoks diyetleri denenmeden önce her zaman bir doktora veya diyetisyene danışılmalıdır. Bilinçsiz bir şekilde uygulanan detoks veya diyet sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

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