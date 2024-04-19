Demansla İlgili Yanlış Bilgilere Dikkat: Gerçeklerle Tanışın!

Türkiye'deki hızla artan 65 yaş üstü nüfus, yüzde 8,7'lik bir oranı temsil ediyor. Ancak bu yaş grubunun dışındakilerde benzer bir artış gözlenmiyor. Sonuç olarak, demans hastalarının sayısında ciddi bir yükseliş yaşanıyor.

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Dr. Bayram Yıldız

Dr. Bayram Yıldız

dr.bayramyildiz@gmail.com

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Dünya genelinde 15 milyon, ABD'de 4 milyon, Türkiye'de ise 250 ila 500 bin kişi demansla mücadele ediyor. Peki, sosyal medya ve internet aleminde yüz binlerce makale arasından doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz?

Gelin, demans hakkında yaygın ancak yanlış olan bilgilere birlikte göz atalım:

1. Yaşlanmak Demansı Kaçınılmaz Kılar mı?

- 65-74 yaş arası demans riski yüzde 3 iken, 75-84 yaşında yüzde 17, 85 yaş ve üstünde ise yüzde 32’dir. Yani, yaşlanmanın demansla sonuçlanacağı fikri kesinlikle gerçek dışıdır.

2. Demans ile Alzheimer Aynı mıdır?

- Alzheimer hastalarının yarısında demans görülse de, her demans vakası Alzheimer değildir. Beyinde farklı hastalıklar da demansa yol açabilir; örneğin, felç kaynaklı demans.

3. Ailede Demans Var, Ben de mi Yaşayacağım?

- Demansın tamamen genetik olduğu düşüncesi yaygındır. Ancak, ailesinde demans öyküsü olanların kesinlikle demans geliştirecekleri anlamına gelmez. Demans için en büyük risk faktörü yaşın kendisidir.

4. Demans Yalnızca Yaşlıları mı Etkiler?

- Yaş, demans için bir risk faktörü olsa da, nadiren gençler arasında da görülebilir.

5. Alüminyum Kaplar Alzheimer’a Yol Açar mı?

- Yiyecek ve içeceklerde bulunan alüminyum, vücut tarafından zor emilir; bu yüzden büyük bir kısmı böbrekler tarafından temizlenir. Ancak, alüminyum ve Alzheimer arasında potansiyel bir ilişki bulunsa da, alüminyum kap kullanımını sınırlandırmak daha sağlıklı bir tercih olabilir.

6. Demans Hayatın Sonu mudur?

- Demans teşhisi konulan birçok kişi aktif ve anlamlı bir yaşam sürdürebilir. Demans ilerledikçe bazı değişiklikler gerekli olsa da, hafif demans durumlarında kişi yine de oldukça bağımsız bir yaşam sürebilir.

7. Hafıza Kaybı Demans mıdır?

- Hafıza kaybı demansın bir belirtisi olabilir, ancak bu her zaman için demans anlamına gelmez. Eğer hafıza kaybı günlük yaşamı etkiliyorsa, doktorla görüşmek en iyisidir.

8. Demans Her Zaman Önlenebilir mi?

- Ne yazık ki, demans her zaman önlenebilir değildir. Ancak, belirli faktörler demans riskini azaltabilir veya başlangıcını geciktirebilir.

9. Vitaminler Demansı Önleyebilir mi?

- Şu ana kadar vitamin veya mineral takviyelerinin demans riskini azaltabileceğine dair güçlü bir kanıt bulunmamaktadır.

10. Demans Hastaları Agresif midir?

- Demans hastaları zaman zaman çevrelerini anlamakta güçlük çekebilir; bu durum bazılarında öfke ile sonuçlanabilir. Ancak, bu her demans hastası için geçerli değildir.

Demans, özellikle yaşlanma sürecinde bizi endişelendiren bir durum olabilir; ancak doğru bilgilere sahip olmak, bu endişeleri azaltabilir. Unutmayın, yaşlanmak kaçınılmazdır; fakat hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek bizim elimizdedir. Sağlıklı günler dilerim!

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