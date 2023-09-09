Lezzetine doyum olmuyor, yapılışı çok basit: Makarna sevmeyenler dahi bu tarifi sevecek!

Makarnanın birçok farklı yapılışı tarifi olmasına rağmen; soslu, acılı ve salçalı makarnanın lezzetine doyum olmuyor. Tarifi ve yapılışı oldukça basit olan bu makarna, damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Sizler için soslu, acılı ve salçalı makarnanın tarifini ve yapılışını hazırladık...

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Lezzetine doyum olmuyor, yapılışı çok basit: Makarna sevmeyenler dahi bu tarifi sevecek!

Ülkemizde makarna ile yapılan yemekler sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yapılışı ve kısa sürede pişmesiyle lezzet şölenine dönüşen makarnayı böyle denemeniz için soslu, acılı ve salçalı makarnanın tarifini ve yapılışını hazırladık.

SOSLU, ACILI VE SALÇALI MAKARNA

Malzemeler;

- 1 paket makarna

Lezzetine doyum olmuyor, yapılışı çok basit: Makarna sevmeyenler dahi bu tarifi sevecek! - Resim : 1

Sosu için;

- 2 yemek kaşığı tereyağı,
- 4 yemek kaşığı sıvıyağ,
- 2 yemek kaşığı domates salçası,
- 1 yemek kaşığı pul biber,
- 1 dolu tatlı kaşığı tatlı pul biber,
- 1 çay kaşığı karabiber,
- 2 kepçe makarna suyu,
- Maydanoz,

Lezzetine doyum olmuyor, yapılışı çok basit: Makarna sevmeyenler dahi bu tarifi sevecek! - Resim : 2

Yapılışı;

Makarnayı tuzlu suda haşlayın. Çok haşlayıp eritmeyin hafif diri olsun.

Makarna pişerken ayrı bir tavada sosunu hazırlayın. Tavaya tereyağı ve sıvıyağ ekleyin. Yağlar eriyip köpürünce salçayı ekleyip 2-3 dakika güzelce kokusu çıkana kadar kavurun. Tüm baharatları ekleyip tekrar kavurun. En son ayırdığınız makarna suyunu ekleyip karıştırın maydanozu da ekleyin ve ocağı kapatın.

Pişirdiğiniz makarnayı süzün çok süzülmesini beklemeden hemen sosla buluşturup karıştırın.

Makarnayı hiç bekletmeysen servis edin. Beklerse iyi olmaz yapıp hemen tüketin. Üzerine yoğurt yanında turşu veya salata ile mükemmel olur.

Lezzetine doyum olmuyor, yapılışı çok basit: Makarna sevmeyenler dahi bu tarifi sevecek! - Resim : 3

Makarnanın yanında lezzetini şenlendiren salata malzemeleri:

- 1 tane salatalık,
- 2 tane domates,
- 1 tane soğan,
- 1 tane biber,
- 15 dal semiz otu,

Sosu için:

Nar ekşisi, zeytinyağ, tuz, sumak ve nane. Not: Damak tadınıza göre ayarlayın sosunu. Afiyet olsun.

Kaynak: Gerçek Gündem

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