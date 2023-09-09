Lezzetine doyum olmuyor, yapılışı çok basit: Makarna sevmeyenler dahi bu tarifi sevecek!

Ülkemizde makarna ile yapılan yemekler sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yapılışı ve kısa sürede pişmesiyle lezzet şölenine dönüşen makarnayı böyle denemeniz için soslu, acılı ve salçalı makarnanın tarifini ve yapılışını hazırladık.

SOSLU, ACILI VE SALÇALI MAKARNA

Malzemeler;

- 1 paket makarna

Sosu için;

- 2 yemek kaşığı tereyağı,

- 4 yemek kaşığı sıvıyağ,

- 2 yemek kaşığı domates salçası,

- 1 yemek kaşığı pul biber,

- 1 dolu tatlı kaşığı tatlı pul biber,

- 1 çay kaşığı karabiber,

- 2 kepçe makarna suyu,

- Maydanoz,

Yapılışı;

Makarnayı tuzlu suda haşlayın. Çok haşlayıp eritmeyin hafif diri olsun.

Makarna pişerken ayrı bir tavada sosunu hazırlayın. Tavaya tereyağı ve sıvıyağ ekleyin. Yağlar eriyip köpürünce salçayı ekleyip 2-3 dakika güzelce kokusu çıkana kadar kavurun. Tüm baharatları ekleyip tekrar kavurun. En son ayırdığınız makarna suyunu ekleyip karıştırın maydanozu da ekleyin ve ocağı kapatın.

Pişirdiğiniz makarnayı süzün çok süzülmesini beklemeden hemen sosla buluşturup karıştırın.

Makarnayı hiç bekletmeysen servis edin. Beklerse iyi olmaz yapıp hemen tüketin. Üzerine yoğurt yanında turşu veya salata ile mükemmel olur.

Makarnanın yanında lezzetini şenlendiren salata malzemeleri:

- 1 tane salatalık,

- 2 tane domates,

- 1 tane soğan,

- 1 tane biber,

- 15 dal semiz otu,

Sosu için:

Nar ekşisi, zeytinyağ, tuz, sumak ve nane. Not: Damak tadınıza göre ayarlayın sosunu. Afiyet olsun.

Kaynak: Gerçek Gündem