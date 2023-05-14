Kenya’da 6 aslan ölü bulundu

Kenya’nın güneyinde bir milli parkta 6 aslan ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Kenya’da 6 aslan ölü bulundu

Kenya Yaban Hayatı Servisi’nden yapılan açıklamada, aslanların Amboseli Ulusal Parkı’na yakın köylerdeki keçilere ve bir köpeğe saldırdıktan sonra öldürüldüğü açıklanırken “Ne yazık ki bu münferit bir olay değil çünkü geçen hafta dört aslan daha öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Halkın, aslanların ve diğer etoburların çiftlik hayvanlarını ve evcil hayvanları öldürdüğünden şikayetçi olduğunu belirten yetkililer, hayvanlar ve insanlar arasında tekrar eden çatışmalara bir çözüm bulmaya çalışmak için yerel halkla görüşüldüğünü belirtti.

Büyüklüğü 39 bin 206 hektar olan Amboseli Milli Parkı, fil, çita, bufalo ve zürafa gibi en değerli av hayvanlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Mine Tugay'dan 'ilk turda bitirelim' paylaşımı Mine Tugay'dan 'ilk turda bitirelim' paylaşımı
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
Daha sağlıklı bir gelecek inşa etmeliyiz Daha sağlıklı bir gelecek inşa etmeliyiz
Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?