Çatlamış topuğu yalnızca 15 dakikada onarıyor: Pamuk gibi ayakların sırrı bu karışımda. Topuk çatlağına ne iyi gelir?

Kadın erkek fark etmeksizin hemen herkes hayatının belli dönemlerinde topuk çatlağı problemi yaşamıştır.

Topuk çatlağı oluşumu çoğunlukla topukların yeterli seviyede nemlendirilmemesi dolayısıyla meydana gelirken, çatlak topuk görünüş itibarıyla kötü bir izlenim uyandırırken aynı zamanda kişinin de fazlasıyla canının yanmasına neden olmaktadır.

Ayaklarının bakımlı ve güzel bir görünümde olmasını dileyenler pek çok farklı yöntem denese de esasında ayak bakımında önemli olan husus devamlılıktır.

Düzenli ilgi ve bakım isteyen ayaklar kısa sürede eski haline dönebilmektedir. Bu bağlamda çatlamış topuklarını evde onarabilmek için şu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Topuklardaki çatlağı bitiren etkili kür bulundu...

TOPUK ÇATLAĞINA NE İYİ GELİR?

Cilt bakımı kadar, ayak bakımı da son derece önemlidir. Ayakların bakımlı ve güzel bir görünüm içerisinde olabilmesi için düzenli olarak ihtiyacı olanı sağlamak gerekir.

Ayak bakımında profesyonel bakımın yanı sıra evde kendi yöntemlerinizle de ayak bakımını gerçekleştirmeniz mümkün. Çatlamış ayak görüntüsünden kısa sürede kurtulabilmek için ceviz kabuğu yöntemini deneyebilirsiniz.

Evde kolay bir şekilde hazırlayacağınız ceviz kabuğu suyu, çatlakların kısa sürede yumuşamasına ve cildin nemle dolmasına katkı sağlayacaktır. İşte ceviz kabuğu suyu için yapmanız gerekenler;

Bir tencerenin içerisine bir miktar su koyun. Ardından içerisine ceviz kabuklarını ilave edin ve 30 dakika kadar kaynamasını sağlayın.

Ardından hazırladığınız bu suyu uygun bir kovanın içerisine aktarın ve ayaklarınızı 15 dakika kadar bu suyun içerisinde bekletin.

Ardından ayaklarınızı sert bir lif ile keseleyip nemlendirin. Bu işlemi hafta da 2-3 gün düzenli olarak uyguladığınızda çatlak görünümden kısa sürede kurtulduğunuzu aynı zamanda ayaklarınızın bakımlı bir görünüm içerisinde olduğunu göreceksiniz.