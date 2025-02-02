Bilim İnsanları da Bu Kadarını Beklemiyordu! 1 Fincanı Yetiyor: İltihabı ve Stresi Söküp Atıyor

Food Chemistry dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, süt ve kahvede bulunan antioksidanlar ile proteinlerin birleşimi, vücudun iltihap giderici tepkisini artırıyor.

BAĞIŞIKLIĞA ÇİFTE DESTEK

Bilim insanlarına göre, vücut, virüs ve bakterilere karşı mücadele ederken iltihaplanma süreci başlatır. Bu süreçte polifenoller oksidatif stresi azaltarak iltihaplanmayı kontrol altına alabilir. Araştırmaya göre, polifenoller amino asitlerle birleştiğinde bağışıklık sistemine olan etkisi iki katına çıkıyor.

Bilim insanları, deneylerinde polifenollerle desteklenen bağışıklık hücrelerinin, amino asitlerle birlikte kullanıldığında daha hızlı ve etkili çalıştığını gözlemledi.

SÜTLÜ KAHVE NEDEN ÖNEMLİ?

Polifenoller, kahve çekirdeklerinde yüksek miktarda bulunurken, süt ise zengin bir protein kaynağı olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, süt ve kahve kombinasyonunun bu nedenle bağışıklık sistemine olumlu katkılar sağlayabileceğini belirtiyor.

Kopenhag Üniversitesi Gıda Bilimleri Bölümü’nden Profesör Marianne Lund, sütlü kahvedeki polifenol-protein etkileşiminin bazı içeceklerde doğal olarak gerçekleştiğini vurguluyor.