ATV'nin iddialı dizisi final yapıyor

ATV ekranlarında yer alan 'Yıldızlar Bana Uzak' dizisi için final kararı aldı. Sezona yüksek ilgiyle başlayan dizinin son reytingleri de beklentiyi karşılamayınca bitirilmesine karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi dördüncü bölümde ekranlara veda edecek.

Dizide Furkan Andıç ile Burcu Kıratlı'ya Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve Mustafa Enis Bilir gibi isimler eşlik ediyordu.