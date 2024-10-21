Araç Sahipleri Yaşadı: Yakıt Tüketimini Yüzde 50 Düşüren Yöntem

Artan akaryakıt maliyetleri, milyonlarca sürücüyü tasarruf yöntemlerini keşfetmeye zorladı. Uzmanlar, araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı önemli detayları paylaştı. Doğru sürüş teknikleri, düzenli bakım ve gereksiz yükten kaçınarak, sürücüler hem bütçelerini koruyabilir hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyebilir.

YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTMANIN 5 PRATİK YOLU:

Motor Bakımını İhmal Etmeyin: Kirli bujiler ve tıkalı filtreler yakıt tüketimini artırabilir.

Ani Hızlanma ve Frenlemeden Kaçının: Yavaşça hızlanmak ve durmak, yakıt tüketimini dengelemeye yardımcı olur.

Rölantide Uzun Süre Çalıştırmaktan Kaçının: Aracınızı rölantide bırakmak, gereksiz yakıt harcamasına neden olur.

Motor Soğukken Klima Yerine Camları Açın: Motor ısındıktan sonra klimayı açmak, yakıt tasarrufuna katkıda bulunabilir.

Lastik Hava Basıncını Kontrol Edin: Düşük hava basıncı, yakıt tüketimini artırır ve lastiklerin ömrünü kısaltır.

Bu pratik öneriler, sürücülerin yakıt tüketimini azaltmalarına yardımcı olabilirken, aynı zamanda bütçelerini de korumalarına olanak tanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi