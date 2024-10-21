Sönen Şişme Montlar Bu Yöntemle Eşit Şekilde Kabaracak: İlk Kez Duyacaksınız

Şişme montların yıkanması sonrasında meydana gelen topaklanmanın sebebi genellikle yanlış yıkama yöntemleridir. Montları düşük ısıda ve hassas programda yıkamak, onların ömrünü uzatır. Yıkama öncesinde fermuarları kapalı tutmak, montların düzgün bir şekilde temizlenmesini sağlar.

ŞİŞME MONT BU YÖNTEMLE EŞİT KABARACAK

Eğer montunuz yıkandıktan sonra topaklandıysa, bu pratik yöntem tam size göre. İki malzemeyle montunuzu eski formuna kavuşturabilirsiniz: fön makinesi ve tahta yemek kaşığı. Fön makinesinin hava üfleyen kısmını montun bir koluna sokun ve soğuk hava ayarında çalıştırın. Aynı anda, tahta kaşık veya ince bir çubuk kullanarak montunuzu nazikçe dövün. Bu işlem, iç dolgu malzemesinin eşit dağılmasını sağlayacak ve montunuz eski halini kazanacaktır.

TENİS TOPU DETAYI

Montlarınızı yıpranmadan korumak için, makinede yıkarken yanına 3 adet tenis topu eklemek de faydalı olabilir. Tenis topları, montun yapısının bozulmasını önlemenin yanı sıra, fazla köpüğü de alarak yıkama sürecini iyileştirir.

3 SAAT BOYUNCA YAVAŞ YAVAŞ KURUTUN

Şişme montunuz, makinede veya elde yıkandıktan sonra kabarıklığını kaybettiyse, umutsuzluğa kapılmayın. Montunuzu çamaşır kurutma makinesine atarak, düşük ısıda 2-3 saat boyunca yavaş bir ayarda kurutabilirsiniz. Eğer kurutma makineniz yoksa, montu hava alacak bir alanda, mümkünse yatay bir şekilde kurutun. Bu, dolgu malzemesinin toplanmasını önleyecektir.

Kaynak: Haber Merkezi