Prof. Dr. Daron Acemoğlu: 1990'lara geri dönüyoruz, Arjantin benzeri bir durum söz konusu

Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, Türkiye’nin 2001’de yıkıcı bir devalüasyonla sonuçlanan tüm zamanların en zarar verici krizlerinden birinin oluşum aşamasına atıfta bulunarak, "1990’lara geri dönüyoruz. Arjantin benzeri bir durum söz konusu" dedi.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu: 1990'lara geri dönüyoruz, Arjantin benzeri bir durum söz konusu

Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, sorunun karışık politikalar, giderek azalan döviz ve altın rezervleri olduğunu söyledi. 

Acemoğlu tam kapsamlı bir kriz gerçekleşmesi durumunda Kur Korumalı Mevduat hesaplarının hükümete doğurabileceği maliyete ve artan döviz talebi nedeniyle birbirinden farklı kur seviyelerinin yaygın şekilde sunuluyor olduğu gerçeğine dikkat çekerek, "Kur korumalı TL hesapları, güvenilir mi?" sorusunu sordu.

Reuters'a konuşan Acemoğlu, Türkiye’nin 2001’de yıkıcı bir devalüasyonla sonuçlanan tüm zamanların en zarar verici krizlerinden birinin oluşum aşamasına atıfta bulunarak, "1990’lara geri dönüyoruz. Arjantin benzeri bir durum söz konusu" dedi.

Acemoğlu durumun düzelip düzelmeyeceğini, bunun ne zaman ya da nasıl olacağını öngörmenin zor olduğunu ifade etti.

JPMORGAN, DOLARIN 30 TL'YE YÜKSELEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ

JPMorgan ise seçimin ikinci turu sonrası alışılmış para politikasına açık bir dönüş gerçekleşmemesi hâlinde dolar/TL’nin 30’a kadar yükselebileceği bir senaryo öngördü.

Bankacılıkta birleşme ve satın almaların en parlak dönemi için, "Bunlar ucuz varlıklar olarak görülmüyordu, mücevher olarak görülüyordu" diyen Acemoğlu, Erdoğan’ın kazandığı varsayıldığında karşı karşıya kalacağı durum hakkında yöneltilen soruya ise "Kolay bir çıkış yolu görmüyorum" yanıtını verdi.

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