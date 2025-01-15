Yusuf Dikeçli Atıcılık Milli Takımı Sezonu Almanya'da Açıyor
Olimpiyatlardaki tarzıyla gündemden düşmeyen Yusuf Dikeç'in de aralarında olduğu, Şevval İlayda Tarhan, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Mustafa İnan, Buğra Selimzade, Mert Nalbant ve Damla Köse'den oluşan Atıcılık Milli Takımı Almanya'da mücadele edecek.
Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcuların 2025 yılında katılacağı ilk uluslararası organizasyon, 22-26 Ocak tarihlerinde Münih kentinde yapılacak.
Kupada milli takımı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Mustafa İnan, Buğra Selimzade, Mert Nalbant ve Damla Köse temsil edecek.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: