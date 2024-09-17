UEFA'dan Muslera'ya Ceza!
Fernando Muslera, Galatasaray-Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç cezaya çarptırıldı.
Galatasaray’ın Young Boys’a evinde yenilip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta takım kaptanı Fernando Muslera, gol sonrası sevinen Virginius'a tekme atarak yere düşürdü.
Bu hareket sonrası kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA'dan ceza geldi.
UEFA, Virginius'a yaptığı hareket nedeniyle Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.
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