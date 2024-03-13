TFF'den yeni karar: 2. ve 3. Lig’de canlı yayınlanacak maç sayısı 10’a çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yaptığı açıklamada, test yayınlarının başarılı olması nedeniyle 2. Lig ve 3. Lig’de her hafta canlı olarak yayınlanan maç sayısının 10’a çıkartılacağını belirtti.

TFF'den yeni karar: 2. ve 3. Lig’de canlı yayınlanacak maç sayısı 10’a çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de her hafta canlı olarak yayınlanan maç sayısının 10’a çıkartılacağını açıkladı.
TFF, 2. Lig ve 3. Lig maç yayınları ile ilgili internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce hayata geçirilen maçların youtube üzerinden yayınlanması projesinde test yayınlarının başarılı olması sonucu canlı yayınlanan maç sayısının, yönetim kurulu kararı ile 10’a çıkartıldığını duyurdu.

İŞTE CANLI YAYINLANACAK MAÇLAR

Federasyonun Youtube hesabından yayınlanacak olan müsabakalar şöyle:

16 Mart 2024 Cumartesi
TFF 3. Lig 1. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor

TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği

TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 Çatalcaspor - Orduspor 1967

17 Mart 2024 Pazar
TFF 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor

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