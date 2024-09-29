Türkiye Baja Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Tamamlandı

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele etti.

Dayanıklılık ve adrenalinin ön plana çıktığı organizasyonda, ekipler 3 gün boyunca 120 metre ile 1000 metre rakım arasında değişen yükseklilerde geçen 5 özel etapta toplam 422 kilometre yol yaptı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarış sonunda, SSV klasmanında İsrafil Akyüz-Mert Tepe birinci, Abdullah Turgut-Arda Şenay ikinci ve Engin Kap-Can Kap da üçüncü oldu.

Otomobil klasmanında ise İhsan Günak-Fatih Günak genel klasman ve sınıf 3 birinciliklerini kazanırken, Alper Sarper-Samet Kıyıcı ikinci ve sınıf 4 birincisi, Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar da genel klasman üçüncüsü ve sınıf 2 birincisi olarak podyuma çıktı.

Yarışın kadın pilotlar birincisi ise babası Selçuk Aksöz ile birlikte yarışan Melis Aksöz oldu.

2024 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü yarışı 26-27 Ekim tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenecek.

Kaynak: AA