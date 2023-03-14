Sivasspor-Fiorentina maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sivasspor, 16 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.

Dabanovic’ın yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak. Maçta VAR koltuğunda Harm Osmers, AVAR’da da Katrin Rafalski oturacak.

SİVASSPOR İLK KARŞILAŞMADA MAĞLUP OLMUŞTU

Demir Grup Sivasspor, ilk karşılaşmada İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: İHA